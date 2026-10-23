‘जब बीजेपी समर्थक झगड़े पर उतारू हो जाएं तो समझ लीजिए उनका कैंडिडेट हार रहा’, सपा एमएलसी से धक्का-मुक्की पर सांसद विरेंद्र सिंह

वहीं, भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र सिंह के मछलीशहर की विधायक रागिनी सोनकर के बीजेपी ज्वाइन करने के दावे पर सपा सांसद ने कहा, "सवाल यह है कि वह किस हैसियत से कह रहे हैं? उनके सूत्र क्या है? मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तमाम ऐसे चेहरे उत्तर प्रदेश में हैं। वो सब समाजवादी पार्टी के लिए के अंदर आने के लिए लाइन में लगे हैं। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें हरि झंडी देंगे वैसे ही भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में आने आने की होड़ मच जाएगी।" विरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि भाजपा के कई दर्जन ऐसे विधायक है जो सपा में आने के लिए इच्छुक हैं लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दरवाजे उनके लिए नहीं खोले हैं।