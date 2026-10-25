पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे काशी, एयर शो में होंगे शामिल, अरविंद लिमिटेड की नई इकाई का भी होगा उद्घाटन

प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर नमो घाट पर जल, थल और नभ से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री पांच स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे नमो घाट के साथ ही आसपास के गंगा घाटों पर पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के गोताखोर तैनात किए गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर से भी इस आयोजन पर निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व एसपीजी ने शनिवार को सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस लाइन से सड़क मार्ग होते हुए प्रधानमंत्री नमो घाट पहुंचेंगे, इसलिए रास्ते में खुले हुए सभी कट को बैरिकेडिंग के जरिए बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अन्य जनपदों से भी पुलिस बल की तैनाती की गई है।