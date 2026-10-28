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विधान परिषद चुनाव नतीजे: हारी हुई सीटों की समीक्षा करेगी बीजेपी, ब्रजेश पाठक बोले- जनता का विश्वास हमारे साथ

Brajesh Pathak: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि टीचर्स और ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्रों के लिए विधान परिषद सीटों के चुनाव खत्म हो गए हैं। हम इन चुनाव नतीजों का एनालिसिस करेंगे।
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वाराणसी

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Shaitan Prajapat

Updated: 28 Oct 2026, 3:10 PM IST

Brajesh Pathak

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Photo-IANS)

Brajesh Pathak on Legislative Council Election Results: उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव परिणाम पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि टीचर्स और ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्रों के लिए विधान परिषद सीटों के चुनाव खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सभी पर जीत हासिल की है। वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि हम उन चुनाव क्षेत्रों का रिव्यू करेंगे जहां हमें जीत नहीं मिली। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, BJP 2027 में लगातार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हम इन चुनाव नतीजों का एनालिसिस करेंगे।

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28 Oct 2026, 3:10 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / विधान परिषद चुनाव नतीजे: हारी हुई सीटों की समीक्षा करेगी बीजेपी, ब्रजेश पाठक बोले- जनता का विश्वास हमारे साथ

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