‘जीत के बाद 6 घंटे इंतजार करवाना सदेहास्पद’, वाराणसी शिक्षक पद पर सपा प्रत्याशी के जीतने पर सांसद वीरेंद्र सिंह

वीरेंद्र सिंह ने एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशियों के प्रदर्शन को आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक सीटों पर पार्टी की बढ़त इस बात का संकेत है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि एक सीट पर सपा के प्रत्याशी जीत चुके हैं और दूसरी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, जल्द ही इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी कि स्नातक सीट भी समाजवादी पार्टी के पहले में आ गई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में सपा का इस तरह का प्रदर्शन 2029 में प्रधानमंत्री के विदाई के भी संकेत हैं।