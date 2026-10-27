नीला ड्रम हत्याकांड में नया मोड़: मुस्कान और साहिल की फांसी के खिलाफ अपील मंजूर, जानिए अब आगे क्या होगा?

सौरभ हत्याकांड की सुनवाई के दौरान मेरठ की सत्र अदालत ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी सबसे दुर्लभ मामलों की श्रेणी में माना था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया और दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी अपील में दलील दी गई कि सजा सुनाते समय निचली अदालत ने कुछ कानूनी पहलुओं पर सही तरीके से विचार नहीं किया। इसी आधार पर दोनों ने फांसी की सजा रद्द करने या उसे कम करने की मांग की है।