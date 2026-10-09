‘कांग्रेस ने बिगाड़ा देश का माहौल’, समाजवादी चिंतक राजनाथ शर्मा ने दिया बड़ा बयान; CM योगी को लेकर जानिए क्या बोले?

पंडित राजनाथ शर्मा ने कहा कि, "लोगों के बीच अब एक अलग धारणा बन गई है। पाकिस्तान के बंटवारे के बाद एक परिसंघ बनाने का विचार सामने आया था लेकिन जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं हुए। महात्मा गांधी का मानना था कि एक ढीला परिसंघ बनना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के प्रति दुर्भावना पैदा करके और बार-बार पाकिस्तान का नाम लेकर शासन करने का तरीका अपनाया गया। राजनीति में कभी मंदिर तो कभी मस्जिद की बात होती है। योगी जी जैसे नेता सोचते हैं कि वे अपने हितों को साध रहे हैं। शर्मा ने साफ कहा कि देश का माहौल खराब करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस ही है।"