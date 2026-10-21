UP Crime: बाराबंकी ड्रग्स केस में 9 साल बाद फैसला, दो दोषियों को 10-10 साल की जेल

एनसीबी ने इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत करने वाला बताया है। ब्यूरो ने कहा कि वह देश में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने और 'नशामुक्त भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीबी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कोई जानकारी मिलती है, तो वे मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1933 पर सूचना दे सकते हैं। ब्यूरो के मुताबिक, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।