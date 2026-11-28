एक्सीडेंट की सांकेतिक तस्वीर (Photo Patrika)
Barabanki Truck Accident: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शनिवार सुबह किसान पथ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। माती इलाके में स्क्रैप से लदा तेज रफ्तार ट्रक आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के केबिन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की जिंदा जलकर मौत हो गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। इसके बाद केबिन से दोनों के जले हुए शव बरामद किए गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय केबिन में कुल कितने लोग मौजूद थे।
हादसा शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे बाराबंकी जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर माती इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक, स्क्रैप से भरा ट्रक किसान पथ पर जा रहा था। इसी दौरान वह आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया।
टक्कर के बाद पीछे चल रहे ट्रक के केबिन में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू करने में करीब दो घंटे लग गए। आग बुझने के बाद जब केबिन की तलाशी ली गई तो अंदर दो लोगों के जले हुए शव मिले। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर की मौत होने की जानकारी सामने आई है। आग से ट्रक का पूरा केबिन जलकर राख हो गया।
हादसे के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रक के केबिन में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद था या नहीं। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हादसे के वक्त केबिन में कुल कितने लोग सवार थे। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। केबिन में सवार लोगों की संख्या और घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। पुलिस हादसे के कारणों का भी पता लगा रही है।
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