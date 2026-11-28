Barabanki Truck Accident: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शनिवार सुबह किसान पथ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। माती इलाके में स्क्रैप से लदा तेज रफ्तार ट्रक आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के केबिन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की जिंदा जलकर मौत हो गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। इसके बाद केबिन से दोनों के जले हुए शव बरामद किए गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय केबिन में कुल कितने लोग मौजूद थे।