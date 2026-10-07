UP चुनाव में सीट बंटवारे पर बोले इमरान मसूद बोले, अखिलेश यादव जो भी प्रस्ताव रखेंगे, हम उसे मानने को तैयार

दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सीटों का फैसला अभी कर लिया जाए। इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस साल 2017 वाली पार्टी नहीं है, ये साल 2027 की कांग्रेस है और इन सालों में पार्टी में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अखिलेश यादव के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी के सम्मान और अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।