‘मां बोली-बेटा मिल गया बहुत खुश हूं’, संत प्रेमानंद के आश्रम में दीक्षा लेने के बाद लापता हुआ अनुज बरसाना में मिला; क्या बोली बहन

सादाबाद के गांव बरामई खेड़ा निवासी राजवीर चौधरी का बेटा अनुज 3 जुलाई को वृंदावन के लिए निकला था। इससे पहले 26 जून को उसने संत प्रेमानंद से दीक्षा ली थी और उसके बाद घर लौट गया था। 3 जुलाई को वह दोबारा वृंदावन पहुंचा, जिसके बाद से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। जिसके बाद अनुज के परिवार के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण राधा केलि कुंज आश्रम के बाहर पहुंचे और धरना दिया। करीब 8 घंटे तक चले धरने के बाद रात 8 बजे पुलिस के आश्वासन पर परिवार और ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया।