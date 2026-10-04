4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

यूपी न्यूज

‘मां बोली-बेटा मिल गया बहुत खुश हूं’, संत प्रेमानंद के आश्रम में दीक्षा लेने के बाद लापता हुआ अनुज बरसाना में मिला; क्या बोली बहन

Anuj Missing Case Premanand Maharaj Ashram Update: हाथरस के सादाबाद से लापता अनुज चौधरी को पुलिस ने बरसाना के एक आश्रम से सकुशल बरामद कर लिया है। अनुज के लापता होने के बाद परिवार ने प्रेमानंद महाराज के राधा केलि कुंज आश्रम के बाहर धरना दिया था।
2 min read
Google source verification

हाथरस

image

Harshul Mehra

Oct 04, 2026

anuj-chaudhary-missing-case-update-found-barsana-what-mother-say

संत प्रेमानंद। फोटो-IANS

Anuj Missing Case Sant Premanand Ashram Update: हाथरस के सादाबाद से लापता बताए जा रहे अनुज चौधरी को पुलिस ने बरसाना के एक आश्रम से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस अब किशोर से पूछताछ कर रही है। अनुज के लापता होने के बाद उसके परिवार ने वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद महाराज के राधा केलि कुंज आश्रम के बाहर धरना दिया था।

परिजनों ने अनुज के आश्रम से लापता होने का आरोप लगाया था। पुलिस ने खोजबीन का आश्वासन देकर परिवार और ग्रामीणों को शांत कराया था, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया था।

आश्रम के बाहर परिवार ने दिया था धरना

सादाबाद के गांव बरामई खेड़ा निवासी राजवीर चौधरी का बेटा अनुज 3 जुलाई को वृंदावन के लिए निकला था। इससे पहले 26 जून को उसने संत प्रेमानंद से दीक्षा ली थी और उसके बाद घर लौट गया था। 3 जुलाई को वह दोबारा वृंदावन पहुंचा, जिसके बाद से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। जिसके बाद अनुज के परिवार के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण राधा केलि कुंज आश्रम के बाहर पहुंचे और धरना दिया। करीब 8 घंटे तक चले धरने के बाद रात 8 बजे पुलिस के आश्वासन पर परिवार और ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया।

पुलिस ने बरसाना से बरामद किया

शनिवार को अनुज की सकुशल बरामदगी की खबर सामने आई। उसके परिजनों के अनुसार, सादाबाद पुलिस ने उसे बरसाना के एक आश्रम से बरामद किया है। सादाबाद इंस्पेक्टर विजय सिंह ने भी बताया कि किशोर को बरसाना से सकुशल बरामद कर लिया गया है।

मां ने कहा- बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई

अनुज की मां ने बताया कि वह मथुरा में अपने बेटे से मिली थीं। उन्होंने कहा कि बेटे को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उनके अनुसार, अनुज करीब तीन महीने पहले लापता हो गया था।

बहन ने बताई आध्यात्मिक माहौल में रुचि की बात

अनुज की बहन ने बताया कि शुरुआत में वह पढ़ाई में अच्छा कर रहा था, लेकिन बाद में उसकी रुचि राधा रानी के आध्यात्मिक माहौल में बढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि अनुज अक्सर वृंदावन जाता था, जहां उनके कई रिश्तेदार भी रहते हैं। बहन के मुताबिक, उसे वृंदावन से काफी लगाव हो गया था और वह वहां के अलग-अलग मंदिरों में जाता था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

Updated on:

04 Oct 2026 12:34 pm

Published on:

04 Oct 2026 12:21 pm

Hindi News / UP News / ‘मां बोली-बेटा मिल गया बहुत खुश हूं’, संत प्रेमानंद के आश्रम में दीक्षा लेने के बाद लापता हुआ अनुज बरसाना में मिला; क्या बोली बहन

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

‘अखिलेश यादव को भगवान से माफी मांगनी चाहिए’, पुजारी देवेश आचार्य बोले- हमारी इच्छा सपा प्रमुख करें रामलला के दर्शन

Akhilesh Yadav
अयोध्या

इमरान मसूद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, बोले- किसी और को लाओ और चुनाव जितवाओ

Asaduddin Owaisi
लखनऊ

अखिलेश के अयोध्या दौरे पर SP और BJP आमने सामने, केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल बोले- दर्शन करना उनका निजी फैसला

SP Singh Baghel, Rajeev Rai, akhilesh yadav ayodhya visit, BJP, Samajwadi Party, UP News
लखनऊ

वृद्धाश्रम की मां ने जन्मदिन पर दिया मुड़ा-तुड़ा नोट, देखते ही मंत्री की आंखों में छलक आए आंसू

वृद्धाश्रम की बुजुर्ग मां ने कांपते हाथों से जेब में रखी पर्ची, साथ में था मुड़ा-तुड़ा नोट; रात में खोला तो छलक उठीं आंखें (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
कन्नौज

‘2027 में गठबंधन सरकार बनाएगी कांग्रेस’, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- महात्मा गांधी के आंदोलन जैसा है राहुल का सत्याग्रह

Aradhana Mishra UP Congress President
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.