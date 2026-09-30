Double Murder Case Update: 72 घंटे में सुलझा डबल मर्डर केस! जांच में सामने आई दूसरी पत्नी की भूमिका; हाथरस का मामला

दोहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए SP हाथरस ने मामले के खुलासे के लिए 7 पुलिस टीमों का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से फुटप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए। डॉग स्क्वाड और तकनीकी टीम की भी मदद ली गई। पुलिस ने इलाके में लगे करीब 350 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। इस दौरान एक संदिग्ध की तस्वीर सामने आई। पुलिस के अनुसार, तस्वीर को यक्ष App पर चेक करने के बाद संदिग्ध की पहचान आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक हिस्ट्रीशीटर के तौर पर हुई।