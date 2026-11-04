‘कर्म ही पूजा है, भगवान कृष्ण पर विवादित बयान बर्दाश्त नहीं’: धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कृष्ण कन्हैया पाल ने खोला मोर्चा

आप नेता संजय सिंह ने धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक मूर्ख किस्म के व्यक्ति हैं। उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया, फिर भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। उन्होंने वृंदावन का भी अपमान किया। महाकुंभ में भगदड़ में लोगों की मौत होने पर उन्होंने कहा कि उन्हें मुक्ति मिल गई। ऐसे असंवेदनशील और मूर्ख व्यक्ति को धार्मिक नेता कहना खुद हिंदू धर्म का अपमान है। उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है, जिन्हें पूरी दुनिया में पूजा जाता है।