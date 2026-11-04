अखिलेश के शगुन वाले बयान पर ओवैसी का तंज: बोले- हम तो चुनाव लड़ेंगे और विधायक भी बनाएंगे

Asaduddin Owaisi Statement: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। नेता एक-दूसरे की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने भाव नहीं दिया। इसके बाद अखिलेश और ओवैसी एक-दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ जरूर लेंगे। सपा प्रमुख के बयान पर अब हैदराबाद के सांसद की प्रतिक्रिया सामने आई है।