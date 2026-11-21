कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत (ANI Photo)
Uttar Pradesh News: लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की ओर से 36 सीटों की सूची जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा और एनडीए पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा की चुप्पी से दोनों दलों के बीच बढ़ती तल्खी का पता चलता है। उन्होंने एनडीए में विद्रोह जैसी स्थिति होने की बात कही। वहीं, अखिलेश यादव ने भी इस सूची को लेकर भाजपा और राजभर पर तंज कसा है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लखनऊ में कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने 36 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें बताया गया है कि ये उम्मीदवार एनडीए या उनकी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। राजपूत ने कहा कि भाजपा ने इस सूची पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने एक 36 सीटों की सूची जारी की कि यह प्रत्याशी उनके यहां से एनडीए (NDA) की तरफ से लड़ेंगे या उनकी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। भाजपा उस लिस्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सुभासपा के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं।
एनडीए में विद्रोह जैसी स्थिति होती जा रही है। पहले भाजपा में विद्रोह था, अब एनडीए में विद्रोह है। डूबते जहाज पर कोई नहीं बैठना चाहता है। हम तो सुभासपा से कहते हैं कि आप 36 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रहे हो, 360 सीटों पर चुनाव लड़ो न।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राजभर की 36 सीटों वाली सूची पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि सुभासपा का भाजपा से छत्तीस का आंकड़ा हो गया है, इसीलिए 36 सीट मांग रहे हैं। ये लिस्ट नहीं है हारते हुए ‘NDA’ गिरोह से बाहर निकलने का बहाना है क्योंकि आधारशून्य हो चुकी सुभासपा को अगर भाजपा 36 सीटें देने पर मजबूर हुई तो बाकी दल और बी-पी टीम भी उसी हिसाब से सीटें मांगेंगी, फिर तो भाजपा के पास लड़ने के लिए लगभग आधी सीटें ही बचेंगी शायद इसीलिए भाजपा के केवल 209 प्रत्याशियों की सूची आई है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश