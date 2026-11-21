कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लखनऊ में कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने 36 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें बताया गया है कि ये उम्मीदवार एनडीए या उनकी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। राजपूत ने कहा कि भाजपा ने इस सूची पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने एक 36 सीटों की सूची जारी की कि यह प्रत्याशी उनके यहां से एनडीए (NDA) की तरफ से लड़ेंगे या उनकी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। भाजपा उस लिस्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सुभासपा के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं।