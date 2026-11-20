हालांकि यह आरोप सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। क्रिकेट जगत के बड़े नाम भी इस फैसले से हैरान हैं। सिराज को टेस्ट में डेब्यू कराने वाले पूर्व कोच रवि शास्त्री ने एक्स पर लिखा कि अगर रफ्तार, स्किल और सीम मूवमेंट पैमाना था और 140 की गति वाले गेंदबाज मिलना मुश्किल था, तो सवाल उठता है कि सिराज कहां थे। उन्होंने अनुभव, आक्रामकता और विकेट निकालने की काबिलियत को भी गिनाया।