कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)
Rahul Gandhi Post: बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष अग्रवाल ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की वास्तविकता समझने की जरूरत है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक भारत की वैश्विक स्थिति तय नहीं करती है। भारत ब्रिक्स, क्वाड, एससीओ, जी20 और जी7 जैसे कई रणनीतिक मंचों के माध्यम से संवाद बनाए रखता है। पीएम मोदी को 'कॉम्प्रोमाइज़्ड पीएम' कहने और विदेश नीति पर सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब सोनिया गांधी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात क्यों कर रही थीं?
राहुल गांधी के पोस्ट को रिशेयर करते हुए पूर्व भारतीय विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुद्दा यह नहीं है कि भारत में किस पार्टी की सरकार है। APEC की स्थापना 1989 में हुई थी। भारत ने 1991 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था। उस समय भाजपा सत्ता में नहीं थी।
भारत की सदस्यता यह कहकर ठुकरा दी गई थी कि उसकी अर्थव्यवस्था APEC के खुले व्यापार और स्वैच्छिक उदारीकरण पर जोर की तुलना में अपेक्षाकृत बंद और अंदर की ओर देखने वाली थी। अमेरिका और जापान, दोनों भारत की सदस्यता के पक्ष में नहीं थे। मैंने तब तर्क दिया था कि सदस्य बनने से भारत को आर्थिक सुधार करने और अपनी सदस्यता को सही ठहराने के लिए स्वेच्छा से उदारीकरण करने की प्रेरणा मिलेगी। रूस रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय शिखर बैठक के लिए जोर देता रहा है। भारत ने इसे टाला है। अगर भारत APEC का सदस्य होता, तो उसे इस शिखर बैठक से बाहर रखना शायद संभव नहीं होता।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने चीन के शेनझेन में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान हुई ‘G3’ नेताओं की बड़ी बैठक में मोदी के न होने पर सवाल उठाए और उन्हें पीएम मोदी को समझौता किया हुआ प्रधानमंत्री कहा। राहुल ने एक्स पर लिखा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री इस मेज पर बैठे होते। उन्होंने आगे कहा कि एक समझौता किया हुआ प्रधानमंत्री कभी भी इस मेज पर नहीं बैठ सकता।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राहुल गांधी की पोस्ट पर तीखा जवाब दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर की विदेश नीति का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। जयशंकर ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि नेहरू के परपोते आज उस नेता (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) पर सवाल उठा रहे हैं, जिसने भारत को दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित किया है। नेहरू के दौर में भारत को तीसरी दुनिया का देश माना जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान बदली है। आज दुनिया के बड़े नेता भारत को अपना अहम सहयोगी मानते हैं और भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। जयशंकर ने कहा कि भारत अब व्यापार समझौतों में भी अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश को ऐसे लोगों से नसीहत सुनने की जरूरत नहीं है, जो देश से पहले अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं।
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