विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राहुल गांधी की पोस्ट पर तीखा जवाब दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर की विदेश नीति का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। जयशंकर ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि नेहरू के परपोते आज उस नेता (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) पर सवाल उठा रहे हैं, जिसने भारत को दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित किया है। नेहरू के दौर में भारत को तीसरी दुनिया का देश माना जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान बदली है। आज दुनिया के बड़े नेता भारत को अपना अहम सहयोगी मानते हैं और भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। जयशंकर ने कहा कि भारत अब व्यापार समझौतों में भी अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश को ऐसे लोगों से नसीहत सुनने की जरूरत नहीं है, जो देश से पहले अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं।