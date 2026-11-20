सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 1966 को चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश मामले में फैसला दिया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल एवं सेशंस जज बनने के पात्र नहीं थे। विधेयक के बयान के मुताबिक इसके बाद उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में जिला जजों की नियुक्तियां अनुच्छेद 233 के अनुरूप न होने के कारण अवैध ठहर गईं। बयान में यह भी लिखा है कि इन जजों के फैसलों की वैधता पर सवाल उठ गया और यूपी की जिला अदालतों का कामकाज लगभग ठप हो गया। इसी स्थिति को संभालने के लिए पुरानी नियुक्तियों, तबादलों और फैसलों को वैध ठहराने वाला अनुच्छेद 233A लाया गया। दस्तावेज में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का कोई जिक्र नहीं है।