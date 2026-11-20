ये महिलाएं हर महीने 15 दिन काम करती हैं। पहला हफ्ता घर-घर जाकर कचरा जमा करने में और दूसरा उसे छांटने में जाता है। हर घर से उन्हें 50 रूपये और हर संस्थान से 100 रूपये मिलते हैं। मेनका और उनकी 24 साथी पंचायत के 5,436 घरों और 350 संस्थानों को संभालती हैं। जमा कचरा तिरुवनंतपुरम की क्लीन केरला कंपनी के पास जाता है। वहां रीसाइकल होने लायक प्लास्टिक के दाने बनते हैं, जिनसे फर्नीचर और गमले तैयार होते हैं। बाकी कचरा सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए ईंधन बन जाता है।