Kishtwar SPO Killing: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPOs) की हत्या के मामले में दर्ज FIR में अज्ञात आतंकवादियों को जिम्मेदार बताया गया है। मारे गए बॉबी चंद और रचपाल कुमार के गोलियों से छलनी शव मरवाह इलाके के जंगलों में मिले थे। घटना के बाद उनके पास मौजूद हथियार भी गायब पाए गए। इस मामले को लेकर कई नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आशंका जताई है कि दोनों की मौत फ्रेंडली फायर यानी सुरक्षा बलों की गलती से हुई गोलीबारी में भी हो सकती है।