Viral Kids Stories: सोशल मीडिया पर कब किसकी किस्मत बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक बच्चे का ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसने उसे रातोंरात चर्चा में ला दिया। काला चश्मा लगाए और दोनों हाथ जेब में डालकर स्कूटी के सामने पोज देते रुद्रांश सिंह ठाकुर का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि उसके लिए मदद के रास्ते खुल गए। अब शोरूम मालिक ने उसकी नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया है।