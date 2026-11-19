कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी(Photo-IANS)
Adhir Ranjan Chowdhury: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने गरीबी कम करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि देश में गरीबी कम करने की दिशा में पहले की सरकारों ने क्या प्रयास किए थे। चौधरी ने दावा किया कि नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार, यूपीए सरकार के कार्यकाल में 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के दावे पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस उपलब्धि का पूरा श्रेय खुद नहीं ले सकते, क्योंकि गरीबी कम करने के लिए पहले की सरकारों ने भी काम किया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकतंत्र पर दिए गए बयान को लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर बात की थी। उन्होंने इटली और फ्रांस में हो रही घटनाओं के साथ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में युवाओं और Gen Z के विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया था। चौधरी के मुताबिक, राहुल गांधी का कहना था कि वह भारत को गैर-लोकतांत्रिक तरीके से चलने नहीं देंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने यह बात कही थी।
राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की आलोचना को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश गए थे, तब उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले भारतीयों को अपने देश में जन्म लेने पर शर्म आती थी। चौधरी ने सवाल उठाया कि उस समय प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी के बयान की आलोचना करने वाले बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री का वह पुराना बयान भी याद रखना चाहिए। उनके मुताबिक, किसी बयान पर सवाल उठाने से पहले नेताओं को अपने पुराने बयानों पर भी ध्यान देना चाहिए। चौधरी ने इसी आधार पर बीजेपी नेताओं की आलोचना को लेकर सवाल खड़े किए।
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