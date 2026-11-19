Adhir Ranjan Chowdhury: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने गरीबी कम करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि देश में गरीबी कम करने की दिशा में पहले की सरकारों ने क्या प्रयास किए थे। चौधरी ने दावा किया कि नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार, यूपीए सरकार के कार्यकाल में 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के दावे पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस उपलब्धि का पूरा श्रेय खुद नहीं ले सकते, क्योंकि गरीबी कम करने के लिए पहले की सरकारों ने भी काम किया है।