

गेम के शुरुआती दो दिनों में लाइव स्ट्रीमिंग का कुल वॉच टाइम 8.63 करोड़ घंटे तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा गेमिंग की दुनिया में जीटीए-6 के प्रति दीवानगी दिखाता है। हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग के दर्शकों और गेम खरीदने वालों की संख्या अलग-अलग है। भारत में भी गेम को लेकर उत्साह देखने को मिला। गेमिंग समुदाय और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा छाई रही। जीटीए-5 वर्ष 2013 में लॉन्च हुआ था और इसकी 23.5 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। नए संस्करण में लूसिया और जेसन नाम के दो मुख्य किरदारों की कहानी दिखाई गई है। हालांकि रॉकस्टार गेम्स ने पहले दिन कितनी कॉपियां बेचीं और कुल कितनी कमाई हुई, इसका आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है।