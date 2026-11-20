Cyclone Akwan: बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अकवान आज आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच टकराएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रतिघंटा रह सकती है। तूफान से पहले ओडिशा में कुल तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 6 जिलों में 19 से 21 नवंबर तक स्कूल, आंगनवाड़ी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 74 रेस्क्यू टीमें तैनात की गई है। तूफान के असर से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि तूफान का असर देश के दस राज्यों पर पड़ेगा।