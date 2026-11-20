दूध (Representational Photo)
Milk Price: आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। 21 नवंबर की आधी रात से गोकुल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। भैंस के दूध के दाम 6 रुपये प्रति लीटर और गाय के दूध के दाम 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाएंगे। नई कीमतें मुंबई, पुणे समेत गोकुल के आपूर्ति क्षेत्र में लागू होंगी। दूध की कीमतें बढ़ाने के साथ ही संघ ने किसानों से दूध खरीदने के दाम भी बढ़ाने का फैसला किया है।
गोकुल डेयरी ने खुदरा बाजार (रिटेल) में भैंस के दूध की कीमत में 6 रुपये प्रति लीटर और गाय के दूध में 4 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। मौजूदा वक्त में मुंबई और पुणे में गोकुल के भैंस का दूध 78 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। लेकिन 21 नवंबर की रात के बाद से ग्राहकों को इसके लिए बढ़ी हुई नई कीमतें देनी होंगी। संघ का कहना है कि बीते एक साल में उन्होंने पशुपालकों और किसानों से दूध खरीदने के दाम तो बढ़ाए थे, लेकिन ग्राहकों के लिए खुदरा दाम नहीं बढ़ाए गए थे। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना पड़ा।
एक तरफ जहां आम जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ डेयरी किसानों के लिए यह खबर काफी राहत भरी है। खुदरा दाम बढ़ाने के साथ ही गोकुल ने किसानों से दूध खरीदने की दरों में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी की है।
गोकुल शिरगांव स्थित मुख्यालय में हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। संघ का अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से उससे जुड़े पशुपालकों को हर महीने करीब 14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। दरअसल, इस साल मानसून की देरी और असमान बारिश की वजह से पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया था, जिससे दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ा था। पशुपालक लगातार बढ़ती लागत से परेशान थे। ऐसे में गोकुल को उम्मीद है कि इस फैसले से किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और डेयरी में दूध का कलेक्शन भी बढ़ेगा।
गोकुल से लगभग 8,200 प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां जुड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से रोजाना औसतन 17 से 18 लाख लीटर दूध इकट्ठा किया जाता है।
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