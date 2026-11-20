गोकुल शिरगांव स्थित मुख्यालय में हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। संघ का अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से उससे जुड़े पशुपालकों को हर महीने करीब 14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। दरअसल, इस साल मानसून की देरी और असमान बारिश की वजह से पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया था, जिससे दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ा था। पशुपालक लगातार बढ़ती लागत से परेशान थे। ऐसे में गोकुल को उम्मीद है कि इस फैसले से किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और डेयरी में दूध का कलेक्शन भी बढ़ेगा।

गोकुल से लगभग 8,200 प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां जुड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से रोजाना औसतन 17 से 18 लाख लीटर दूध इकट्ठा किया जाता है।