मलिक का नाम इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि सिंधु जल संधि पर वे भारत को खुलेआम चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पानी को हाथ लगाएगा, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़े फैसले लिए थे, उनमें इस संधि को स्थगित करना भी शामिल था। सितंबर में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने भी कहा था कि संधि को एकतरफा तरीके से रद्द या स्थगित नहीं किया जा सकता और पानी को हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।