जनरल धीरज सेठ ने चेक गणराज्य की उप विदेश मंत्री मैरी चातार्दोवा से भी मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी रिश्तों और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान भारत के राजदूत रवीश कुमार भी मौजूद रहे। जनरल धीरज सेठ का यह दौरा भारत और चेक गणराज्य के बीच सैन्य संबंधों के साथ-साथ रक्षा उद्योग में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा रहा।