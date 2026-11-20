AI Data Centers: Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे और सिंगापुर की एक क्लाउड कंपनी से जुड़े जासूसी विवाद के बाद अमेरिका ने दक्षिण-पूर्व एशिया में डेटा सेंटर्स पर अपनी निगरानी सख्त करना शुरू कर दिया है। इस शक के चलते कि कंप्यूटिंग पावर और एडवांस्ड चिप्स गैर-कानूनी तरीके से चीन भेजे जा रहे हैं, वाशिंगटन ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को चिप एक्सपोर्ट पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। ग्लोबल टेक माहौल में इस बड़े बदलाव के बीच भारत एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर उभर रहा है। जिससे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे भारतीय औद्योगिक घरानों को फायदा मिल सकता है।