Emraan Hashmi Genelia Deshmukh Indian Idol Promo: एक्टर इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख अपनी अपकमिंग फिल्म 'गनमास्टर G9' के प्रमोशन के सिलसिले में हाल ही में रियलिटी शो 'इंडियन आइडल: लेजेंड्स रिटर्न' के खास एपिसोड में पहुंचे। फिल्म के हिट गानों जिन्हें शो के जज हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है और जश्न मनाने पहुंचे इन दोनों सितारों के एक नए प्रोमो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। प्रोमो में दोनों के रोमांटिक अंदाज को देखकर कई इंटरनेट यूजर्स भड़क गए हैं और इसे प्रमोशन का अजीब तरीका बता रहे हैं।