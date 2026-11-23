जैकी श्रॉफ के अभिनय ने दी कहानी को मजबूती (सोर्स: X-@GDilliwale)
Kaali Kheti Horror Movie: डायरेक्टर हारिस इम्तियाज खान की फिल्म 'काली खेती' (Kaali Kheti) हॉरर के पारंपरिक ढर्रे से हटकर एक अलग विचार लेकर आती है। न भूतिया हवेली, न चुड़ैल और न ही पुनर्जन्म फिल्म ग्रामीण बैकग्राउंड और किसानों के संघर्ष के बीच एक रहस्यमयी डर बुनती है। बता दें, जैकी श्रॉफ और शरद केलकर के अभिनय और दिलचस्प शुरुआत के बावजूद, कमजोर लेखन और फीका क्लाइमेक्स फिल्म की पूरी क्षमता को उभरने से रोक देता है।
कहानी 'बाबूजी' (जैकी श्रॉफ) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दस साल बाद अपने गांव लौटते हैं। उनका बेटा (शरद केलकर) भी खेती से जुड़ा है और फसल की समस्या से जूझ रहा है। बाबूजी हालात सुधारने में मदद का भरोसा देते हैं।
इसी दौरान बाबूजी की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से होती है, जो मानसिक संतुलन खो चुका है और जिसका शरीर धीरे-धीरे काला पड़ रहा है। जल्द ही उस दोस्त की मौत हो जाती है और बाबूजी में भी वही लक्षण दिखने लगते हैं। आगे की कहानी इसी अजीबोगरीब घटना और उसके पीछे छिपे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है।
'काली खेती' का सबसे मजबूत पहलू इसका विषय और पहनावा है। दरअसल, फिल्म में डर के साथ-साथ रोजी-रोटी के लिए संघर्ष और परेशानियों का सामने करते हुए किसानों की स्थिति को दिखाया गया है। ग्रामीण माहौल और जिस जमीन से परिवार का गुजारा होता है, उसी के नीचे किसी खतरे के छिपे होने का विचार शुरुआत में उत्सुकता जगाता है।
सस्ते जंप स्केयर्स के बजाय माहौल के जरिए डर पैदा करने की कोशिश और फिल्म की गति शुरुआत में ठीक लगती है। हालांकि, लेखन के स्तर पर खासकर क्लाइमेक्स में फिल्म अपने रोचक विचार के साथ न्याय नहीं कर पाती और अपने ही मुख्य सूत्र में उलझती हुई नजर आती है।
अभिनय के मोर्चे पर जैकी श्रॉफ ने अपनी जड़ों से जुड़े किरदार को सहजता से निभाया है। प्रकृति प्रेमी के रूप में उनकी असल जिंदगी की छवि इस भूमिका को स्वाभाविक बनाती है।
शरद केलकर ने बेटे के किरदार में अच्छा काम किया है, जो एक गहरा राज छिपाए हुए है। वहीं, राधा की भूमिका में नेहा सरगम का काम भी असरदार रहा है।
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