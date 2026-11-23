Kaali Kheti Horror Movie: डायरेक्टर हारिस इम्तियाज खान की फिल्म 'काली खेती' (Kaali Kheti) हॉरर के पारंपरिक ढर्रे से हटकर एक अलग विचार लेकर आती है। न भूतिया हवेली, न चुड़ैल और न ही पुनर्जन्म फिल्म ग्रामीण बैकग्राउंड और किसानों के संघर्ष के बीच एक रहस्यमयी डर बुनती है। बता दें, जैकी श्रॉफ और शरद केलकर के अभिनय और दिलचस्प शुरुआत के बावजूद, कमजोर लेखन और फीका क्लाइमेक्स फिल्म की पूरी क्षमता को उभरने से रोक देता है।