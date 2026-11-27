दिल्ली सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के इस पुराने आवास को आम लोगों के लिए खोले जाने के बाद अब लोग अंदर जाकर वहां के अलग-अलग हिस्सों को देख सकेंगे। इसी दौरान आवास के डाइनिंग एरिया और वहां मौजूद फर्नीचर व सजावटी सामान की कीमतों से जुड़े बोर्ड भी सामने आ रहे हैं। डाइनिंग टेबल और चेयर्स की 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली रेट लिस्ट ने खास तौर पर ध्यान खींचा है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाला राउंड साइड टेबल और 11.56 लाख रुपये का झूमर भी चर्चा में है।