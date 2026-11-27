Zakir Naik IRF Ban: इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे पांच साल के प्रतिबंध को बढ़ाने के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और बड़ा फैसला किया है। 26 नवंबर 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 7 और 8 के तहत इस गैरकानूनी संगठन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का इस्तेमाल अब राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश भी कर सकेंगे।