हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि भारत को अच्छी तरह पता है कि IMF से आर्थिक मदद मांगने और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझने के बावजूद, पाकिस्तान चीन से आठ युआन (हंगोर)-श्रेणी की एआईपी (AIP) डीजल अटैक पनडुब्बियां खरीद रहा है। यह सौदा 5 अरब डॉलर से अधिक का है। इनमें से एक पनडुब्बी जून 2026 तक पाकिस्तानी नौसेना में शामिल भी हो चुकी है। चीन ने पाकिस्तान को विंग लूंग II ड्रोन भी दिए हैं, जो मिसाइल दागने में सक्षम हैं।