असदुद्दीन ओवैसी (Photo - ANI)
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी मैदान पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन - एआईएमआईएम (AIMIM) पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद (Chandrashekhar Azad) की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) {Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)} के साथ गठबंधन किया है जिसे सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (Samajik Parivartan Morcha) नाम दिया है। समाजवादी पार्टी - सपा (Samajwadi Party - SP) इससे खुश नहीं है और ओवैसी सपा नेता आज़म खान (Azam Khan) के निशाने पर हैं। खान ने एक पर फिर ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी दूसरों का खेल तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन किंगमेकर नहीं बन सकते। खान की इस टिप्पणी पर अब ओवैसी ने पलटवार किया है।
आज़म खान की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने बड़ी बात कह दी है। ओवैसी ने कहा, "समाजवादी पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनाव हार गई। वो बीजेपी (BJP) को नहीं रोक पाए। आप इसे क्या कहेंगे? क्या आप उन्हें ओलंपिक का गोल्ड मेडल देंगे? समाजवादी पार्टी की वजह से ही बीजेपी जीत रही है। 2022 से 2025 के बीच, सपा ने 13 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने लगभग 600 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन करीब 114 सीटें ही जीत पाए। इन 114 सीटों में से 111 सीटें तो अकेले यूपी में थीं। आप इन्हें कैसी टीम कहेंगे? ये लोग आत्म-मंथन नहीं करते।"
यह खबर अपडेट हो रही है...
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय