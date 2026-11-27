उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी मैदान पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन - एआईएमआईएम (AIMIM) पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद (Chandrashekhar Azad) की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) {Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)} के साथ गठबंधन किया है जिसे सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (Samajik Parivartan Morcha) नाम दिया है। समाजवादी पार्टी - सपा (Samajwadi Party - SP) इससे खुश नहीं है और ओवैसी सपा नेता आज़म खान (Azam Khan) के निशाने पर हैं। खान ने एक पर फिर ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी दूसरों का खेल तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन किंगमेकर नहीं बन सकते। खान की इस टिप्पणी पर अब ओवैसी ने पलटवार किया है।