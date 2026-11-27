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IMD Weather Forecast: उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच कुछ इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इन राज्यों के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान पहले ही 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है।
इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले तीन दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इससे सुबह और रात के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इससे इन राज्यों में ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है। वहीं, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चल सकती है।
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने का अनुमान है। अगले तीन दिनों तक कोहरे का असर बने रहने की संभावना जताई गई है।
उत्तर भारत में जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मौसम अलग रहने वाला है। आंध्र प्रदेश और केरल में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में 27 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है।
इस तरह आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के कई रूप देखने को मिल सकते हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर बढ़ेगा, जबकि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं।
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