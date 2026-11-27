IMD Weather Forecast: उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच कुछ इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इन राज्यों के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान पहले ही 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है।