Modi Government Special Parliament Session: मोदी सरकार ने जरूरी कामकाज निपटाने के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई है। 30 नवंबर से लोक सभा की बैठक और 2 दिसंबर से राज्य सभा की बैठक बुलाई जाएगी। इसके साथ ही एक बार फिर से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में लोक सभा में ये विधेयक पेश किए थे, लेकिन दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सके।