CJP के लीगल हेड ने बताया कि इमिग्रेशन विभाग की ओर से शो-कॉज नोटिस उसी शाम सौरव दास को ईमेल के जरिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने CJP की ओर से सवाल उठाया गया कि जब किसी व्यक्ति को यात्रा रोकने का कारण बताने वाले ठोस आधार या स्पष्ट वजह की जानकारी नहीं दी गई है, तो केवल शो-कॉज नोटिस के आधार पर उसकी आवाजाही पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। रत्ना सिंह ने यह भी कहा कि सौरव दास का पासपोर्ट पूरी तरह वैध है। ऐसे में उनके विदेश जाने पर रोक लगाने के फैसले को लेकर सवाल खड़े होते हैं।