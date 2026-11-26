पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बताया कि भाजपा छोड़ने के बाद अचानक उन्हें यह शो मिल गया। उन्होंने कहा कि शो में आने के बाद उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर जनता उन्हें समर्थन देती है और शो जीतने में मदद करती है, तो वह पुरस्कार राशि जनता को वापस समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे यह मंच देने जा रही है और मुझे शो जीतने में मदद करने जा रही है, तो मुझे अपनी पुरस्कार राशि जनता को वापस समर्पित करनी चाहिए। और मैंने वही किया। पूनावाला के मुताबिक, शो से मिली पहचान और जनता के समर्थन को वह अपने लिए नहीं बल्कि जनता के प्रति जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं।