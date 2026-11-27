सौरव दास ने अपने पोस्ट में सरकार के प्रवक्ता पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें शायद यह भूल गया कि यह सुधीर चौधरी या अर्नब गोस्वामी का शो नहीं है। उनका इशारा इस बात की ओर था कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी बिना पर्याप्त आधार के किसी आरोप या दावे को तथ्य की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी मौजूदा सरकार की ‘हताशा’ को भी दिखाती है। दास ने कहा कि किसी तरह कोई आरोप सामने वाले व्यक्ति से ‘चिपक जाए’, इसी तरह की कोशिश की जा रही है।