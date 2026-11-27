‘3 बार CLAT फेल’ वाले दावे पर सौरव दास का पलटवार, फोटो सोर्स- IANS
Saurav Das statment: CJP से जुड़े सौरव दास ने सोशल मीडिया पर ‘3 बार CLAT फेल’ वाले दावे को लेकर सरकार और उसके प्रवक्ता पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस दावे को फर्जी नैरेटिव करार देते हुए कहा कि एक सरकारी प्रवक्ता की ओर से इस तरह की बात को अंतरराष्ट्रीय टीवी पर पेश किया जाना हैरान करने वाला है।
सौरव दास ने X पर पोस्ट कर लिखा कि एक ‘घटिया ट्रोल’ की ओर से गढ़े गए ‘3 बार CLAT फेल’ वाले नैरेटिव पर उनकी टिप्पणी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का प्रवक्ता इस दावे को अंतरराष्ट्रीय टीवी पर भी विश्वसनीय बताकर पेश कर रहा है। दास ने इसे ‘विच-हंट’ यानी किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला यह भी दिखाता है कि मौजूदा सरकार और उसके समर्थक किस तरह किसी नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
सौरव दास ने अपने पोस्ट में सरकार के प्रवक्ता पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें शायद यह भूल गया कि यह सुधीर चौधरी या अर्नब गोस्वामी का शो नहीं है। उनका इशारा इस बात की ओर था कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी बिना पर्याप्त आधार के किसी आरोप या दावे को तथ्य की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी मौजूदा सरकार की ‘हताशा’ को भी दिखाती है। दास ने कहा कि किसी तरह कोई आरोप सामने वाले व्यक्ति से ‘चिपक जाए’, इसी तरह की कोशिश की जा रही है।
दास के मुताबिक, ‘3 बार CLAT फेल’ जैसी बात को सोशल मीडिया ट्रोलिंग से उठाकर राजनीतिक और मीडिया नैरेटिव में बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाने और बदनाम करने की रणनीति से जोड़ते हुए सवाल उठाया। सौरव दास की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज है। उनके पोस्ट के साथ साझा किए गए वीडियो के स्क्रीनशॉट में अंतरराष्ट्रीय टीवी कार्यक्रम का दृश्य भी दिखाई दे रहा है।
हालांकि, उपलब्ध पोस्ट में दास ने जिस व्यक्ति या सरकारी प्रवक्ता का जिक्र किया है, उसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। इसलिए ‘3 बार CLAT फेल’ वाले दावे की स्वतंत्र पुष्टि इस पोस्ट के आधार पर नहीं की जा सकती।
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नई दिल्ली
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