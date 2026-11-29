CJP ने पहले ऐलान किया था कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि अक्टूबर में सौरभ दास और आशुतोष रांका के जेल जाने के बाद संगठन के प्रमुख अभिजीत दीपके ने समर्थकों से दिवाली तक घर लौटने और परिवार के साथ समय बिताने की अपील की थी। दिवाली बीतने के बाद भी संगठन ने उसी स्तर पर आंदोलन दोबारा शुरू नहीं किया। CJP नेताओं का कहना है कि इस दौरान संगठन की अगली रणनीति पर काम किया जा रहा है और अलग-अलग जगहों पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश चल रही है। इससे पहले जून-जुलाई में CJP ने NEET पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन किया था। संगठन का दावा है कि इस आंदोलन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा था।