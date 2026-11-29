दरअसल, केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन पैकेज में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रावधान है। इसके साथ ही महिला आरक्षण को भी परिसीमन से जोड़ने की तैयारी है। प्रस्ताव को लेकर दक्षिणी राज्यों में यह चिंता रही है कि आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उन राज्यों का संसद में मौजूदा राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका तर्क है कि 850 सीटों तक विस्तार का इस्तेमाल चुनावी सीमाओं को इस तरह बदलने के लिए किया जा सकता है, जिससे सत्तारूढ़ BJP-RSS को राजनीतिक फायदा मिले।