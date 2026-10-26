मराठा आंदोलन खत्म कराने के लिए 500 करोड़ रुपये देने का आरोप, संजय राउत ने अमित शाह से की ED जांच की मांग

Maratha Reservation Row: महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर 500 करोड़ रुपये के कथित लेनदेन के मामले से हलचल तेज हो गई है। सोमवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लैटर लिखा है। उन्होंने यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। राउत ने इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने की मांग की।