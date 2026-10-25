‘भारत में रहने का अधिकार नहीं’. फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़की शिवसेना; बृजभूषण ने भी घेरा

वहीं बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हों या उनके पिता, दोनों ही पाकिस्तान समर्थक रहे हैं। जब कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तब उनके पलायन में इन दोनों की प्रमुख भूमिका थी। पाकिस्तान समर्थक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आज जब कश्मीर में शांति है, तो उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वे नहीं चाहते कि दूसरे धर्मों के लोग कश्मीर में रहें।