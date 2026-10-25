Mann Ki Baat 139th Episode: ग्रीस तक पहुंचा पूर्णिया का मखाना, पीएम मोदी ने बताई देसी उत्पादों की ताकत

Mann Ki Baat 139th Episode: भारत की असली ताकत उसकी मिट्टी, रीति-रिवाज और आम लोगों की जिद में बसती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 139वें एपिसोड में कुछ ऐसी कहानियां साझा कीं, जो इस बदलते देश की असल तस्वीर दिखाती हैं। कभी किसान की मेहनत देश की सरहद लांघ कर विदेश तक पहुंचती है, तो कभी गांववालों की एकजुटता सूखी हुई नदी में फिर से जान डाल देती है। पंजाब में पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने और महिलाओं के हुनर को सामने लाने की कोशिशें भी चर्चा में रहीं।