‘विधायकी जाने के बाद खुद चुनाव लड़िएगा या बेटे को मैदान में उतारियेगा?’, सवाल सुनकर अनंत सिंह ने दिया करारा जवाब

अनंत सिंह ने तल्ख लहजे में जवाब दिया कि ये सवाल अभी क्यों पूछ रहे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू सवाल है। इसके ठीक बाद जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि जदयू में एक्शन से पहले किसी नेता ने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा- क्यों कोई मुझसे बात करेगा, जदयू में नेता कौन है, जो बात करेगा। वो मेरी गलती निकालते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है।