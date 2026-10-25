Farooq Abdullah Controversy : फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़के भाजपा नेता, बोले- सख्त से सख्त कार्रवाई हो

हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका चरित्र देश की जनता के सामने लंबे समय से उजागर हो चुका है। विज ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को भारत से ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त किया, जिसे वहां की जनता ने सहर्ष स्वीकार किया है।