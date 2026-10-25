अनंत सिंह के निष्कासन पर बोले पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा- उन्हें जदयू में शामिल ही नहीं करना चाहिए था

Anant Singh Abhiram Sharma : पटना। बिहार की राजनीति में मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जनता दल (यूनाइटेड) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह जैसे लोगों को शुरुआत में ही पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए था। ऐसे नेताओं की वजह से आम जनता के बीच पार्टी की छवि खराब होती है। अभिराम शर्मा ने रविवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पार्टी ने सही समय पर सही फैसला लिया है।