“बेपरवाह है इश्क, क्या करूं… सब तबाह करूं”, अहान पांडे और शरवरी की नई फिल्म ‘बेपरवाह’ का ऐलान, फर्स्ट लुक आया सामने

Ahaan Panday Sharvari Wagh New Film Beparwah: बॉलीवुड में अपनी अदायगी से रातों-रात चर्चा में आए अभिनेता अहान पांडे (Ahaan Panday) एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से धमाकेदार डेब्यू करने वाले अहान अब फेमस डायरेक्टर अली अब्बास जफर की आने वाली रोमांटिक-एक्शन ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ खूबसूरत अभिनेत्री शरवरी वाघ (Sharvari) मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। फिल्म का आधिकारिक तौर पर ऐलान के साथ फर्स्ट-लुक टीजर पोस्ट जारी किया गया है, जिसका टाइटल 'बेपरवाह: फियरलेस इन लव' (Beparwah: Fearless in Love) रखा गया है।