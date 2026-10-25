सलमान खान की सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बीच शेरा का पुराना बयान चर्चा में

जूम टीवी से बातचीत में शेरा ने बताया था कि उन्हें यह काम दिलाने में सोहेल खान ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था, "सोहेल खान ने एक स्टेज शो के दौरान मुझे सलमान से मिलवाया था।" उन्होंने बताया, "सुरक्षा को लेकर एक मसला था, और सोहेल भाई, जो जानते थे कि मैं पगड़ी पहनने वाला एक सख्त इंसान हूं, उन्होंने मुझसे कहा, 'क्यों न तुम सलमान भाई के साथ रहो?'" शेरा ने आगे कहा था, "समय के साथ, भाई के साथ मेरा रिश्ता गहरा होता गया, और यह रिश्ता आज भी कायम है। हमारी जोड़ी सबसे अलग है, मैं एक सरदार हूं, वह एक पठान हैं, और हम दोनों मिलकर अजेय हैं। मैंने भाई से कहा, 'जब तक मैं हूँ, तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा।"