फायरिंग के 4 दिन बाद टाइगर श्रॉफ की पहली झलक आई सामने, हाथों पर दिखे लाल निशान, टीम ने वीडियो शेयर कर दिया अपडेट

वॉर एक्टर की टीम ने आज यानी गुरुवार (22 अक्टूबर) को इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया, जिमसें टाइगर का एक हाथ दिखाई दे रहा है और हाथ पर चोट के लाल निशान भी साफ नजर आ रहे हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए टाइगर श्रॉफ की टीम ने कमेंट बॉक्स में लिखा, 'गॉड इज ग्रेट'। इस वीडियो पर अब यूजर्स कमेंट कर अभिनेता की सलामती की दुआ कर रहे हैं और भगवान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं।