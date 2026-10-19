‘असली हिम्मत इसे कहते हैं’, घायल ड्राइवर को खुद अस्पताल ले कर पहुंचे टाइगर श्रॉफ, फैंस बोले- रियल लाइफ हीरो

फायरिंग में घायल हुए ड्राइवर को खुद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे टाइगर श्रॉफ। (फोटो सोर्स: ANI and X-@praffulgarg97)
Tiger Shroff Firing Case: रविवार (18 अक्टूबर) की शाम को मुंबई में अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं गईं, लेकिन गनीमत रही कि अभिनेता को कोई गोली नहीं लगी। बता दें कि 36 वर्षीय बागी एक्टर जुहू के एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे, तभी यह घटना हुई। सोशल मीडिया पर एक्टर का के वीडियो वायरल हो रहा हैं, जिसमें वो घायल ड्राइवर उमेश चौहान की सीट पर बैठ रहे हैं और अपने घायल ड्राइवर को हॉस्पिटल के ले जा रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही फैंस ने उनके सुरक्षित होने पर राहत की सांस ली, साथ ही कई लोगों ने उनकी समझदारी की भी तारीफ की कि उन्होंने घायल ड्राइवर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में 'वॉर' एक्टर टाइगर श्रॉफ ड्राइवर की सीट पर आते दिख रहे हैं। गोलीबारी में उनका ड्राइवर, फिरदौस, घायल हो गया था। इसके बाद टाइगर खुद गाड़ी चलाकर उसे मुंबई के नानावटी अस्पताल ले गए, ताकि उसे तुरंत इलाज मिल सके। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है, जहां कई यूजर्स अभिनेता की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें "असली हीरो" बता रहे हैं।
गोलीबारी के बाद, टाइगर ने किसी मदद का इंतजार करने के बजाय खुद ड्राइवर की सीट संभाली और फिरदौस को नानावटी अस्पताल पहुंचाया। आपातकालीन स्थिति में उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और लोग ड्राइवर की सुरक्षा को आगे रखने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं।
जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ, कई यूजर्स ने ड्राइवर के घायल होने के बाद तुरंत समझदारी भरा कदम उठाने के लिए टाइगर की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "असली हिम्मत और बहादुरी इसी को कहते हैं।"
एक और यूजर ने कमेंट किया, "टाइगर श्रॉफ की सूझबूझ कमाल की थी, हमले के बाद वह कार से बाहर नहीं निकले, बल्कि ड्राइवर की सीट को अंदर से ही शिफ्ट कर दिया।"
एक्टर की इस वीडियो क्लिप ने लोगों का ध्यान खींचा है। कई लोगों ने इस बात की तारीफ की है कि एक खतरनाक स्थिति के बीच, एक्टर ने अपने घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने का फैसला लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जुहू में फुटबॉल खेलकर घर लौट रहे टाइगर की कार पर मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने गोलियां चलाईं। बताया जा रहा है कि एक गोली गाड़ी की खिड़की से अंदर आ गई, जिससे ड्राइवर फिरदौस घायल हो गया। टाइगर को भी बारूद और कांच के टुकड़ों से मामूली खरोंचें आईं, लेकिन उन्हें कोई गोली नहीं लगी। हॉस्पिटल की तरफ से जारी किए एक बयान में बताया गया है कि शुरुआती स्कैन से पता चला है कि गोली लगने के कारण फिरदौस के बाएं हाथ में कोई बाहरी चीज फंसी हुई है। वहीं, टाइगर को मामूली खरोंचें आई हैं।
'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अनुसार, यह घटना जुहू पुलिस स्टेशन से लगभग 300 मीटर की दूरी पर हुई। घटना के बाद हमलावर एसवी रोड और विले पार्ले रेलवे स्टेशन की ओर भाग गए। फिलहाल, इस मामले की छानबीन चल रही है और खबर है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। उन्होंने फिरदौस का बयान भी दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टाइगर की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की गई थी।
टाइगर पर हुए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। एक वॉयस नोट में, गैंग के एक सदस्य ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो कोई भी उनकी चेतावनियों को नहीं मानेगा या अभिनेता सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसी का होगा। हालांकि, मुंबई पुलिस ने इस गैंग और हमले के बीच किसी भी संबंध की पुष्टि नहीं की है।
देखा जाए तो इस घटना ने देश की नामचीन हस्तियों की सुरक्षा को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। इससे पहले सलमान खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा, एपी ढिल्लों, गुरु रंधावा और गिप्पी ग्रेवाल जैसी हस्तियों को भी धमकियां मिल चुकी हैं या उन पर हमले हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इनमें से कुछ घटनाओं को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी धमकियों से जोड़कर देखा गया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग