‘असली हिम्मत इसे कहते हैं’, घायल ड्राइवर को खुद अस्पताल ले कर पहुंचे टाइगर श्रॉफ, फैंस बोले- रियल लाइफ हीरो

Tiger Shroff Firing Case: रविवार (18 अक्टूबर) की शाम को मुंबई में अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं गईं, लेकिन गनीमत रही कि अभिनेता को कोई गोली नहीं लगी। बता दें कि 36 वर्षीय बागी एक्टर जुहू के एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे, तभी यह घटना हुई। सोशल मीडिया पर एक्टर का के वीडियो वायरल हो रहा हैं, जिसमें वो घायल ड्राइवर उमेश चौहान की सीट पर बैठ रहे हैं और अपने घायल ड्राइवर को हॉस्पिटल के ले जा रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही फैंस ने उनके सुरक्षित होने पर राहत की सांस ली, साथ ही कई लोगों ने उनकी समझदारी की भी तारीफ की कि उन्होंने घायल ड्राइवर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।